2020-03-10T10:45:29+03:00
Общество

Под Белгородом нашли пропавших подростков

Дети найдены, они живы и здоровы
Ирина ТАРАСОВА
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Под Белгородом нашли пропавших подростков.Под Белгородом нашли пропавших подростков.Фото: "КП" Архив
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Как сообщили в региональном Следственном комитете, дети, которые пропали после похода в кино, найдены. Они живы и здоровы и уже доставлены с месту проживания.

Напомним, что двое несовершеннолетних пропали утром 7 марта после ухода в кино из воспитательных центров в Белгородском районе. Девушка отпросилась у воспитателя в кино, но вместо этого уехала в поселок Северный к своему знакомому. К поискам подростков подключилась представители Следственного комитета областиполиция, волонтеры из отряда «Лиза Алерт».

О том, что дети нашлись, стало известно в понедельник, 9 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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