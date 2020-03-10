У белгородца пришлось арестовать автомобиль,чтобы он оплатил штрафы ГИБДД

10 Март 2020 2020-03-10T09:52:35+03:00

роме штрафов на сумму 58 тысяч рублей, должнику пришлось еще и заплатить исполнительский сбор в размере 56 тысяч

Изменить размер текста: A A

Чтобы не лишиться своего автомобиля, должник оплатил штрафы ГИБДД в размере 58 тысяч и исполнительский сбор на сумму 56 тысяч рублей. Но сделал он это только после ареста своего автомобиля.

В отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району на исполнении находились 56 исполнительных документов. В рамках исполнительного производства установлено, что должник проживает в Москве, но в настоящее время находится в областном центре. Связавшись по телефону, судебный пристав-исполнитель вызвал его на прием и предупредил должника о последствиях несвоевременной уплаты административных штрафов. Был также наложен арест на автомобиль «Hyundai Solaris», на котором должник приехал в отдел судебных приставов.

Арестованное имущество оставили на ответственное хранение должнику, ему разъяснили, что в случае не уплаты задолженности в установленный законом срок, автомобиль после проведения процедуры оценки будет передан на принудительную реализацию.

Через несколько дней автовладелец оплатил задолженность по исполнительным производствам, а также исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU