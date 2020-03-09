2020-03-09T20:06:54+03:00
Общество

В Красненском районе Белгородчины чествовали ветеранов

Им вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945»
Ирина ТАРАСОВА
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В Красненском районе Белгородчины чествовали ветеранов. Фото пресс-службы администрации Красненского районаВ Красненском районе Белгородчины чествовали ветеранов. Фото пресс-службы администрации Красненского района
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В преддверии празднования 75–летия Великой Победы в зрительном зале Центра культурного развития «Радужный» Красненского района белгородчины состоялось вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» 23 ветеранам.

Вручение юбилейных медалей и цветов сопровождалось пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни. Завершилось мероприятие музыкальными поздравлениями в исполнении народных ансамблей и солистов Красненского района.

Прошедшая церемония награждения продолжает цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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