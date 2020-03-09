2020-03-09T17:41:05+03:00
Происшествия

В Белгородском районе пропали несовершеннолетние

По предварительным данным, подростки собирались в кино
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском районе пропали несовершеннолетние.В Белгородском районе пропали несовершеннолетние.Фото: "КП" Архив
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В правоохранительные органы поступило сообщение об уходе из воспитательных центров в Белгородском районе двух несовершеннолетних, девочки 2002 и мальчика 2007 годов рождения. По предварительным данным, утром 7 марта года Мария Красавцева отпросилась у воспитателей в кино, однако поехала в поселок Северный, чтобы встретиться со своим знакомым Николаем Андреевым.

Вместе они ушли с территории центра и до настоящего времени их местонахождение не известно. Согласно переписки подростков в соцсети, они договаривались о встрече и походе в кино.

По этому факту следственным отделом по Белгородскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователями осмотрены места проживания подростков, совместно с сотрудниками полиции изучаются условия жизни, окружение. К розыску несовершеннолетней подключены представители поискового отряда «Лиза Алерт». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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