В Белгородском госуниверситете открыли студенческий офис в обновленной столовой

9 Март 2020 2020-03-09T13:53:52+03:00

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В медицинском колледже медицинского института НИУ «БелГУ» состоялось торжественное открытие студенческого офиса и обновленной столовой. Участниками торжества стали представители ректората НИУ «БелГУ», преподаватели, студенты и сотрудники. Символическую красную ленту перерезали ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, и.о. директора медицинского колледжа Галина Дегальцева и председатель студенческого профсоюзного бюро колледжа Тамара Иванова.

Поздравляя коллектив с таким замечательным событием, ректор отметил, что медицинский колледж за последние годы значительно преобразился.

- Мы продолжаем улучшать инфраструктуру колледжа. В этом году мы завершим обновление колледжа: благоустроим внутренний дворик, сделаем стоянку, ремонт нескольких аудиторий, - подчеркнул Олег Полухин.

В студенческом офисе есть все необходимое для продуктивной работы актива медколледжа: современная техника, удобная зона отдыха и кухонный уголок для чаепития.

ИСТОЧНИК KP.RU