Белгородские кадеты провели один день со спецназом

10 Март 2020 2020-03-10T10:59:07+03:00

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Свое 27-летие специальный отряд быстрого реагирования «Белогор» Управления Росгвардии по Белгородской области будет отмечать 10 марта. В преддверии профессионального праздника спецназовцы пригласили к себе в гости своих подшефных кадетов ВПК «Патриот» имени Геннадия Мишенина».

Гости смогли увидеть вооружение и экипировку спецназа. Вместе с кадетами спецназовцы отработали элементы маскировки в лесистой местности, ориентирования на местности, оказания первой медицинской помощи раненому и его эвакуацию из зоны «конфликта». Происходило это в условиях максимально приближенных к реальным. Кадеты также отражали «нападения» на колонну и прошли «спецкурс выживания» в экстремальных условиях, показав свою выносливость, готовность к выполнению задач в различных ситуациях и взаимовыручку.

Отметим, что кадетский клуб носит имя офицера СОБРа Геннадия Мишенина. Он был оперуполномоченным штурмовой группы СОБР. 14 декабря 1995 года при выполнении служебно-боевых задач в Чеченской Республике, во время эвакуации тяжело раненного командира, Геннадий Мишенин был смертельно ранен снайпером. Награжден орденом Мужества (посмертно).

ИСТОЧНИК KP.RU