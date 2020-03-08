Ландшафтные архитекторы и дизайнеры смогут показать себя на форуме «Зеленая столица»

8 Март 2020 2020-03-08T13:16:22+03:00

Он пройдет в Старом Осколе с 15 по 17 мая

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С 15 по 17 мая в Старом Осколе пройдет форум «Зеленая столица». Организаторы форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну выбрали в этом году две конкурсные номинации: детский ландшафтный проект и ленд-арт.

Взрослым предложили поэкспериментировать в жанре ленд-арт. Это направление в искусстве возникло в США в конце 1960-х годов. В основе ленд-арта — принцип дополненной реальности, интеграция художественных элементов в природный пейзаж, а также использование природных процессов как составляющей создаваемого художественного объекта.

По традиции юные ландшафтные архитекторы и дизайнеры смогут продемонстрировать свои таланты в детском конкурсе. В этом году его тема «Цветы Победы». Заявки на участие в ландшафтном конкурсе необходимо направить в оргкомитет форума на zelenayastolitsa@mail.ru до 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU