2020-03-07T18:17:05+03:00
Общество

В Алексеевке Белгородской области прошел семинар "Гранты и субсидии для НКО"

Его участниками стали представители из 6 районов области
Ирина ТАРАСОВА
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В Алексеевке Белгородской области прошел семинар "Гранты и субсидии для НКО". Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВ Алексеевке Белгородской области прошел семинар "Гранты и субсидии для НКО". Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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На Белгородчине в Алексеевке прошел семинар для НКО, заинтересованных в привлечении дополнительного финансирования для реализации проектов. В его работе приняли участие НКО из 6 районов области.

Семинар состоялся на базе городской школы №1. В качестве спикера выступила Ирина Осипова - доктор социологических наук, эксперт по социальному проектированию, эксперт конкурса грантов Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Участники семинара узнали, где получать актуальную информацию о грантовых конкурсах фондов и конкурсах субсидий федеральных министерств и ведомств по ключевым направлениям (социальная сфера, культура, здравоохранение, образование, спорт, экология и др.). Также участники семинара ознакомились с особенностями подачи заявок на конкретные конкурсы; получили практические рекомендации по написанию заявок и разобрали наиболее часто встречающиеся ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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