В Алексеевке Белгородской области прошел семинар "Гранты и субсидии для НКО"
На Белгородчине в Алексеевке прошел семинар для НКО, заинтересованных в привлечении дополнительного финансирования для реализации проектов. В его работе приняли участие НКО из 6 районов области.
Семинар состоялся на базе городской школы №1. В качестве спикера выступила Ирина Осипова - доктор социологических наук, эксперт по социальному проектированию, эксперт конкурса грантов Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Участники семинара узнали, где получать актуальную информацию о грантовых конкурсах фондов и конкурсах субсидий федеральных министерств и ведомств по ключевым направлениям (социальная сфера, культура, здравоохранение, образование, спорт, экология и др.). Также участники семинара ознакомились с особенностями подачи заявок на конкретные конкурсы; получили практические рекомендации по написанию заявок и разобрали наиболее часто встречающиеся ошибки.
ИСТОЧНИК KP.RU