2020-03-07T17:05:12+03:00
Общество

Шебекинская школьница победила во Всероссийском конкурсе сочинений

В федеральном этапе конкурса "Без срока давности" приняло участие 87 работ
Ирина ТАРАСОВА
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Шебекинская школьница победила во Всероссийском конкурсе сочинений. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаШебекинская школьница победила во Всероссийском конкурсе сочинений. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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Во всероссийском конкурсе сочинений "Без срока давности" шебекинская школьница вошла в число победителей. В федеральном этапе конкурса приняло участие 87 работ. По решению Министерства просвещения Российской Федерации победителями стали десять обучающихся. В их числе сочинение Екатерины Томаровской, ученицы 8 класса средней школы № 5 города Шебекино.

Всего в конкурсе приняли участие более 133 тысяч обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций из 85 субъектов Российской Федерации и при посольствах нашей страны за рубежом. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в городе Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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