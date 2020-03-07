Судебные приставы Белгородской области спустились под землю

7 Март 2020 2020-03-07T12:23:27+03:00

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В Губкинский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнение поступили постановления Верхне-Донского управления Ростехнадзора. Постановление предписывает приостановить деятельность по эксплуатации 19 единиц технических устройств АО «Комбинат КМАруда» сроком на 30 суток. Судебный пристав-исполнитель прошел инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в режимном объекте, надел специальное обмундирование, после чего спустился в шахту на глубину 200 метров.

Технические устройства эксплуатировались с грубыми нарушениями обязательных требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, что создает угрозу жизни и здоровью людей. За грубые нарушения обязательных требований промышленной безопасности комбинат был привлечен к административной ответственности.

Судебный пристав-исполнитель приступил к немедленному исполнению решения специально уполномоченного органа. Представителю должника вручены постановления о возбуждении исполнительных производств с предупреждением, что в случае неисполнения требований исполнительных документов будет взыскан исполнительский сбор, а также может наступить административная ответственность.

Эксплуатация опасных технических устройств была приостановлена путем опломбирования и зафиксирована в акте совершения исполнительных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU