2020-03-07T12:23:27+03:00
Общество

Судебные приставы Белгородской области спустились под землю

Приостановлена эксплуатация технических устройств на комбинате по добыче железной руды
Ирина ТАРАСОВА
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Судебные приставы Белгородской области спустились под землю. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиСудебные приставы Белгородской области спустились под землю. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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В Губкинский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области на исполнение поступили постановления Верхне-Донского управления Ростехнадзора. Постановление предписывает приостановить деятельность по эксплуатации 19 единиц технических устройств АО «Комбинат КМАруда» сроком на 30 суток. Судебный пристав-исполнитель прошел инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в режимном объекте, надел специальное обмундирование, после чего спустился в шахту на глубину 200 метров.

Технические устройства эксплуатировались с грубыми нарушениями обязательных требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, что создает угрозу жизни и здоровью людей. За грубые нарушения обязательных требований промышленной безопасности комбинат был привлечен к административной ответственности.

Судебный пристав-исполнитель приступил к немедленному исполнению решения специально уполномоченного органа. Представителю должника вручены постановления о возбуждении исполнительных производств с предупреждением, что в случае неисполнения требований исполнительных документов будет взыскан исполнительский сбор, а также может наступить административная ответственность.

Эксплуатация опасных технических устройств была приостановлена путем опломбирования и зафиксирована в акте совершения исполнительных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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