2020-03-06T19:31:43+03:00
Общество

Из пруда возле села Новая Нелидовка Белгородчины извлечены тела двух рыбаков

Следственный комитет проводит проверку по факту их гибели
Ирина ТАРАСОВА
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На пруду возле села Новая Нелидовка Белгородчины извлечены тела двух рыбаковНа пруду возле села Новая Нелидовка Белгородчины извлечены тела двух рыбаковФото: "КП" Архив
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Следственным отделом по Белгородскому району следственного управления Следственного комитета РA по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели на водоеме около села Новая Нелидовка двух мужчин. Cотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области извлекли из воды тела рыбаков 62-х и 65-ти лет.

По предварительным данным, 4 марта 2020 года двое жителей поселка Октябрьский поехали на рыбалку на водоем около села Новая Нелидовка. Утром следующего дня местные жители увидели, что на месте, где накануне сидели рыбаки, лед поврежден, рыбаков не видно.

Следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следственное управление обращает внимание жителей области, что выход на тонкий лед при положительных показателях температуры воздуха опасен для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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