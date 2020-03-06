2020-03-06T14:23:44+03:00
Общество

В Ракитянском районе Белгородчины на пожаре обнаружены тела двух человек

48-летний мужчина и 50-летняя женщина погибли из-за неосторожности при курении
Ирина ТАРАСОВА
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В Ракитянском районе Белгородчины на пожаре обнаружены тела двух человек.В Ракитянском районе Белгородчины на пожаре обнаружены тела двух человек.Фото: "КП" Архив
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Вчера, 5 марта жители села Чистополье Ракитянского района сообщили о пожаре в одном из жилых домов. Прибывшие спасатели обнаружили 48-летнего мужчину и его 50-летнюю сожительницу без признаком жизни. Предварительной причиной возгорания называют неосторожность при курении. Причиной гибели пострадавших стало отравление продуктами горения.

Борисовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области проводится доследственная проверка по данному факту. Следствие должно установить все обстоятельства произошедшего

ИСТОЧНИК KP.RU

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