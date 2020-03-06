2020-03-06T12:30:55+03:00
Общество

Почта России доставит в Белгородскую область более 1100 ручек для Тотального диктанта

Всего россияне получат 300 тысяч ручек для проведения международной акции
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В белгородское почтовое отделение придут 500 ручек красного цвета и 20 синего, остальные получат жители Старого Оскола, Прохоровки, Строителя и Губкина. Всего Почта России доставит 300 тысяч ручек для проведения международной акции Тотальный диктант в 541 населенный пункт. Почтовые отправления поступят во все регионы: в свыше четырехсот городов и почти сто поселков и деревень.

Посылки с письменными принадлежностями доставят в два этапа. Первая партия уже отправлена по 428 адресам. Большая часть ушла в Санкт-Петербург – столицу акции, а также Новосибирск и Казань. Вторая волна охватит оставшиеся регионы. Почта России задействует автомобильный, железнодорожный и авиатранспорт. Всего сформировано 644 посылки, общий вес которых составит почти две тонны.

Тотальный диктант пройдет 4 апреля, регистрация на площадки начнется за десять дней до акции – 25 марта, подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте totaldict.ru или на очных курсах.

Напомним, что Тотальный диктант – ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ракитянском районе Белгородчины на пожаре обнаружены тела двух человек
Почта России доставит в Белгородскую область более 1100 ручек для Тотального диктанта
У государственной границы в Белгородской области задержали 6 афганцев
«Ростелеком» обеспечил для школьников Старого Оскола трансляцию Всероссийского открытого урока
Подтоплений на территории Белгородской области не будет
Игорь Маковский принял решение об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка
Ремонт школьной крыши в Шебекино Белгородской области проходил с нарушениями
Белгородские энергетики в числе победителей Всероссийского конкурса «Инженер года-2019»
Белгородские пловцы из НИУ «БелГУ стали сильнейшими в регионе
Главу Яковлевского района Белгородчины прокуратура обязала устранить ямы на дороге
Белгородец похитил из сумки продавца 38 тысяч рублей
Более 60% женщин готовы передаривать подарки
«Открытие» вошел в топ-3 ипотечных банков страны
Белгородские пограничники не пропустили на территорию области контрабандный сыр и коноплю
Белгородец стал лучшим шахматистом Центрального округа Росгвардии
В Белгородской области разыскали подростка, пропавшего из Старого Оскола
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Белгородские абоненты Tele2 выбирают Viber и Facebook
В Белгородской области госавтоинпекторы вместо штрафов дарили женщинам цветы