Почта России доставит в Белгородскую область более 1100 ручек для Тотального диктанта

6 Март 2020 2020-03-06T12:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В белгородское почтовое отделение придут 500 ручек красного цвета и 20 синего, остальные получат жители Старого Оскола, Прохоровки, Строителя и Губкина. Всего Почта России доставит 300 тысяч ручек для проведения международной акции Тотальный диктант в 541 населенный пункт. Почтовые отправления поступят во все регионы: в свыше четырехсот городов и почти сто поселков и деревень.

Посылки с письменными принадлежностями доставят в два этапа. Первая партия уже отправлена по 428 адресам. Большая часть ушла в Санкт-Петербург – столицу акции, а также Новосибирск и Казань. Вторая волна охватит оставшиеся регионы. Почта России задействует автомобильный, железнодорожный и авиатранспорт. Всего сформировано 644 посылки, общий вес которых составит почти две тонны.

Тотальный диктант пройдет 4 апреля, регистрация на площадки начнется за десять дней до акции – 25 марта, подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте totaldict.ru или на очных курсах.

Напомним, что Тотальный диктант – ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

ИСТОЧНИК KP.RU