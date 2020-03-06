2020-03-06T11:57:58+03:00
Общество

У государственной границы в Белгородской области задержали 6 афганцев

Нарушители пытались незаконно попасть в Украину
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
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В районе населенного пункта Муром Шебекинского городского округа в 70 метрах от государственной границы 4марта пограничники задержали 6 граждан Республики Афганистан (четверо – несовершеннолетние). Они пытались незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска, чтобы попасть из России на Украину.

Дальнейшую судьбу задержанных, после всех проверочных мероприятий, решат компетентные органы области, сообщает пресс-служба Пограничного управления.

Руководство Управления обращается к гражданам с просьбой информировать пограничников о всех фактах противоправной деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по телефону Пограничного управления: 4722) 508-515.

ИСТОЧНИК KP.RU

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