«Ростелеком» обеспечил для школьников Старого Оскола трансляцию Всероссийского открытого урока

6 Март 2020 2020-03-06T10:37:52+03:00

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В режиме телемоста в прямом эфире общались ребята из Старого Оскола и Томска, а также активные участники флешмоба #смотрюпроекторию из Краснодара и поселка им. Тимирязева Нижегородской области. Модератором открытого урока выступил известный теле– и радиоведущий Антон Комолов.

- Наша компания сотрудничает с "ПроеКТОрией" уже на протяжении нескольких лет. Благодаря инфраструктуре “Ростелекома” школьники из разных населенных пунктов могут проходить профориентацию в прямом эфире. Наш филиал обеспечивает трансляции уроков профессиональной навигации для старшеклассников в Белгородском регионе. Для трансляции мы используем собственный продукт "WEB-Видеоконференция". Он удобен как при проведении социально значимых мероприятий, так и производственных в бизнесе. Этот сервис позволяет проводить онлайн-совещания и переговоры без дополнительного оборудования и программного обеспечения как в наших студиях, так и в помещениях заказчиков, необходим только доступ в интернет, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Спикеры открытого урока, известные ученые и инженеры, помогали школьникам разобраться, какие изменения ждут инженерные профессии в будущем и достаточно ли инженеру знаний в одной области, насколько важно быть универсальным специалистом.

Посмотреть открытый урок в прямом эфире мог любой желающий в группах «ПроеКТОрии» в социальных сетях, на портале «ПроеКТОриЯ» и через личные кабинеты образовательных организаций.