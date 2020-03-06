2020-03-06T10:37:52+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечил для школьников Старого Оскола трансляцию Всероссийского открытого урока

Провайдер организовал онлайн-трансляцию Всероссийского открытого урока об инженерных профессиях «Инженер 2.0»
Поделиться:
Модератором открытого урока выступил известный теле– и радиоведущий Антон Комолов.Модератором открытого урока выступил известный теле– и радиоведущий Антон Комолов.
Изменить размер текста:

В режиме телемоста в прямом эфире общались ребята из Старого Оскола и Томска, а также активные участники флешмоба #смотрюпроекторию из Краснодара и поселка им. Тимирязева Нижегородской области. Модератором открытого урока выступил известный теле– и радиоведущий Антон Комолов.

- Наша компания сотрудничает с "ПроеКТОрией" уже на протяжении нескольких лет. Благодаря инфраструктуре “Ростелекома” школьники из разных населенных пунктов могут проходить профориентацию в прямом эфире. Наш филиал обеспечивает трансляции уроков профессиональной навигации для старшеклассников в Белгородском регионе. Для трансляции мы используем собственный продукт "WEB-Видеоконференция". Он удобен как при проведении социально значимых мероприятий, так и производственных в бизнесе. Этот сервис позволяет проводить онлайн-совещания и переговоры без дополнительного оборудования и программного обеспечения как в наших студиях, так и в помещениях заказчиков, необходим только доступ в интернет, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Спикеры открытого урока, известные ученые и инженеры, помогали школьникам разобраться, какие изменения ждут инженерные профессии в будущем и достаточно ли инженеру знаний в одной области, насколько важно быть универсальным специалистом.

Посмотреть открытый урок в прямом эфире мог любой желающий в группах «ПроеКТОрии» в социальных сетях, на портале «ПроеКТОриЯ» и через личные кабинеты образовательных организаций.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ракитянском районе Белгородчины на пожаре обнаружены тела двух человек
Почта России доставит в Белгородскую область более 1100 ручек для Тотального диктанта
У государственной границы в Белгородской области задержали 6 афганцев
«Ростелеком» обеспечил для школьников Старого Оскола трансляцию Всероссийского открытого урока
Подтоплений на территории Белгородской области не будет
Игорь Маковский принял решение об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка
Ремонт школьной крыши в Шебекино Белгородской области проходил с нарушениями
Белгородские энергетики в числе победителей Всероссийского конкурса «Инженер года-2019»
Белгородские пловцы из НИУ «БелГУ стали сильнейшими в регионе
Главу Яковлевского района Белгородчины прокуратура обязала устранить ямы на дороге
Белгородец похитил из сумки продавца 38 тысяч рублей
Более 60% женщин готовы передаривать подарки
«Открытие» вошел в топ-3 ипотечных банков страны
Белгородские пограничники не пропустили на территорию области контрабандный сыр и коноплю
Белгородец стал лучшим шахматистом Центрального округа Росгвардии
В Белгородской области разыскали подростка, пропавшего из Старого Оскола
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Белгородские абоненты Tele2 выбирают Viber и Facebook
В Белгородской области госавтоинпекторы вместо штрафов дарили женщинам цветы