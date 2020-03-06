Подтоплений на территории Белгородской области не будет
По состоянию на 5 марта на реках области уровень воды преимущественно близок к средним многолетним показателям, сообщили в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». И опасаться подтопления жителям области не стоит.
Так, за прошедшие сутки на реках Белгородской области наблюдалось чередование подъемов и спадов уровня воды. Амплитуда колебания за сутки составила от -8 до + 11 сантиметров.
Наибольший суточный подъем уровня воды отмечался на реке Ворсклав в селе Козинка Грайворонского городского округа – подъем уровня воды составил 11 сантиметров. А наибольший суточный спад уровня воды отмечался на реке Валуй в городе Валуйки - 8 сантиметров.
В ближайшие 3-е суток на реках Белгородской области ожидается чередование подъемов и спадов уровней воды.
Отмечается, что на гидрологических постах наблюдается чистая вода.
Подтоплений населенных пунктов, социально значимых, потенциально опасных и других важных объектов не прогнозируется.
ИСТОЧНИК KP.RU