6 Март 2020 2020-03-06T10:25:20+03:00

Подтоплений на территории Белгородской области не будет. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Такой прогноз дал Белгородский центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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По состоянию на 5 марта на реках области уровень воды преимущественно близок к средним многолетним показателям, сообщили в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». И опасаться подтопления жителям области не стоит.

Так, за прошедшие сутки на реках Белгородской области наблюдалось чередование подъемов и спадов уровня воды. Амплитуда колебания за сутки составила от -8 до + 11 сантиметров.

Наибольший суточный подъем уровня воды отмечался на реке Ворсклав в селе Козинка Грайворонского городского округа – подъем уровня воды составил 11 сантиметров. А наибольший суточный спад уровня воды отмечался на реке Валуй в городе Валуйки - 8 сантиметров.

В ближайшие 3-е суток на реках Белгородской области ожидается чередование подъемов и спадов уровней воды.

Отмечается, что на гидрологических постах наблюдается чистая вода.

Подтоплений населенных пунктов, социально значимых, потенциально опасных и других важных объектов не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU