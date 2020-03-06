Игорь Маковский принял решение об увеличении единовременного пособия при рождении ребенка

6 Март 2020 2020-03-06T09:56:29+03:00

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Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, в преддверии Международного женского Дня 8-е Марта, принял решение увеличить размер единовременной материальной помощи сотрудникам компаний, ставшим родителями, до 30 тыс. рублей.

На совещании, посвященном выплате единовременных пособий, обсуждались самые важные направления социальной политики компаний на ближайшие годы. Особое внимание Игорь Маковский уделил вопросу поддержки сотрудников компаний, ставших родителями.

- Родить, вырастить, воспитать ребенка – это счастье и в то же время огромная ответственность. Материнская любовь – это неоценимый дар, а любовь матери к своим детям - жертвенна и безгранична. Материальными благами невозможно оценить труд и заботу матерей. Принятое мной решение об оказании материальной помощи при рождении ребенка – лишь посильная дань уважения к Женщине, на чьих плечах лежит забота о будущем России, - отметил генеральный директор в приветственной речи.

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