Белгородские энергетики в числе победителей Всероссийского конкурса «Инженер года-2019»

6 Март 2020 2020-03-06T08:30:36+03:00

Конкурс проводится с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к профессии инженера и повышения ее статуса

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Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» вошли в число лауреатов XX Всероссийского конкурса «Инженер года-2019». Ведущий инженер службы эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий Валерий Неласов удостоен почетного звания «Профессиональный инженер России». Инженер производственно-технической группы Яковлевского РЭС Татьяна Левина стала победителем второго отборочного тура по версии «Инженерное искусство молодых».

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к профессии инженера и повышения ее статуса. Его учредителями, в частности, являются Российский Союз научных и инженерных общественных организаций, Международный Союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. Сотрудники Белгородэнерго неоднократно принимали участие в конкурсе и становились его победителями.

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