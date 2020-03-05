Главу Яковлевского района Белгородчины прокуратура обязала устранить ямы на дороге

5 Март 2020 2020-03-05T18:30:58+03:00

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Прокуратурой Яковлевского района проведена проверка законодательства о дорожной деятельности на территории Яковлевского городского округа. Установлено, что на участке дороги у дома 4 по ул. Кооперативной в селе Красный Отражек и дома 10 по ул. Колхозной в селе Стрелецкое на проезжей части дороги есть ямы, размеры которой превышают допустимую норму, предусмотренную ГОСТ Р 50597-2017. Для устранения нарушений прокуратурой главе Яковлевского городского округа внесено представление, рассмотрение которого взято на контроль.

В соответствии с ч. 5 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Подобные нарушения напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU