2020-03-06T09:25:34+03:00
Общество

Ремонт школьной крыши в Шебекино Белгородской области проходил с нарушениями

Судебные приставы взыскали админштраф со строителей
Ирина ТАРАСОВА
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Ремонт школьной крыши в Шебекино Белгородской области проходил с нарушениями. Фото Пресс-службы УФССП России по Белгородской областиРемонт школьной крыши в Шебекино Белгородской области проходил с нарушениями. Фото Пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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В результате мер принудительного исполнения, строительная организация оплатила административный штраф за нарушение обязательных требований в области строительства. Управлением государственного строительного надзора Белгородской области во время проверки объекта капстроительства «Реконструкция школы № 3 Шебекино» были выявлены нарушения при ремонте крыши. Организацию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)».

Исполнительный документ о взыскании с ООО «Поток - 97» административного штрафа в размере 100 тыс. рублей поступил на исполнение в Шебекинский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области.

В отношении должника применены меры принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. рублей. Установив имущественное положение организации, был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении его автотранспорта и обращено взыскание на банковские счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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