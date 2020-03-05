2020-03-05T17:11:11+03:00
Происшествия

Белгородец похитил из сумки продавца 38 тысяч рублей

В Корочанском районе вынесен приговор по уголовному делу об открытом хищении имущества
Ирина ТАРАСОВА
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В Корочанском районе вынесен приговор по уголовному делу об открытом хищении имущества.В Корочанском районе вынесен приговор по уголовному делу об открытом хищении имущества.Фото: "КП" Архив
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Прокуратура Корочанского района поддержала государственное обвинение в отношении неоднократно судимого жителя Белгорода. Приговором Корочанского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Теперь мужчине придется ответить за кражу 38 тысяч рублей из сумки продавца.

Во время разбирательства дела было установлено, что 13 декабря прошлого года белгородец в торговом зале магазина «Элегант» (Короча) похитил 38 тысяч из сумки продавца. Действия злоумышленника были замечены потерпевшей, но это его не остановило и мужчина скрылся с места преступления.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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