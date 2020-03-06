2020-03-06T15:19:47+03:00
Общество

Определены лучшие структурные подразделения региональной службы судебных приставов

Победителем признан Новооскольский райотдел
Ирина ТАРАСОВА
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Определены лучшие структурные подразделения региональной службы судебных приставов. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиОпределены лучшие структурные подразделения региональной службы судебных приставов. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Белгородской области подведены итоги ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучшее структурное подразделение УФССП по Белгородской области» по результатам работы за 2019 год.

Победителем, занявшим 1 место, признан Новооскольский районный отдел под руководством старшего судебного пристава Жанны Гиренко.

Призерами смотра-конкурса стали Яковлевский районный отдел, возглавляемый Еленой Егоровой, занявший 2-е место и отдел судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому района, возглавляемый Андреем Белоконевым, занявший 3-е место.

В рейтинге «Организация исполнительного производства» лидером стал Ровеньской районный отдел, по линии организации работы по обеспечению установленного порядка деятельности судов первое место занял Прохоровский районный отдел, по линии дознания победителем признан Новооскольский районный отдел.

Награждение победителей и призеров смотра-конкурса состоялось в ходе проведения итоговой коллегии УФССП России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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