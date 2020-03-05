Более 60% женщин готовы передаривать подарки

5 Март 2020 2020-03-05T16:45:40+03:00

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Большинство жителей страны признались, что чаще всего они выбрасывают или передаривают ненужные вещи и подарки. По данным социологического исследования, которое ПАО СК «Росгосстрах Жизнь» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» провели в феврале текущего года, так поступают 57,5% опрошенных. 35,6% ответили «да»; 21,9% - «скорее да, чем нет». При этом женщины избавляются от ненужных вещей с гораздо большей охотой, чем мужчины: 61% против 54%.

Кстати, согласно недавнему опросу банка «Открытие», самый желанный подарок на 8 марта - деньги, за ними следуют цветы, парфюмерия и косметика, часы, ювелирные изделия и сувениры.

Однако желания сильного и слабого полов не совпадают: 69% мужчин собираются подарить женщинам цветы, 34% - парфюмерию и косметику, и только 25% - деньги.