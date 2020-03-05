Белгородские пловцы из НИУ «БелГУ стали сильнейшими в регионе

5 Март 2020 2020-03-05T19:54:21+03:00

В УСК Светланы Хоркиной завершилась универсиада по плаванию, за медали которой боролись студенты четырех вузов

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Соревнования, которые проходили в УСК Светланы Хоркиной, объединили студентов из НИУ «БелГУ», БГТУ имени Шухова, Белгородского ГАУ имени Горина и БелЮИ МВД России имени Путилина. Пловцам предстояло определить лучших в эстафете вольным стилем 4х50 м (2 юноши и 2 девушки) и заплыве на 50 метров вольным стилем (4 юноши, 4 девушки).

В личном первенстве среди девушек на дистанции 50 метров весь пьедестал заняли представительницы НИУ «БелГУ»: 1 место – Валерия Жилина (время 27.36); 2 место – Марина Терентьева (время 28.30); 3 место – Кристина Яготинцева (время 29.32).

В личном первенстве среди юношей места распределились следующим образом: 1 место – Иван Агафонов НИУ, «БелГУ» (время 24.39); 2 место – Павел Щеголев, БГТУ (время 25.08); 3 место – Роман Клименко, БГТУ (время 25.11).

В эстафете итоговая четверка выглядела так: 1 место – НИУ «БелГУ» (время 1.47.31); 2 место – БГТУ (1.52.16); 3 место – БелЮИ МВД России (2.00.58); 4 место – Белгородский ГАУ (2.10.78).

Команда НИУ «БелГУ» на областной универсиаде завоевала первое место, второе у представителей БГТУ имени Шухова, третьими стали студенты БелЮИ МВД России имени Путилина, 4 место у команды Белгородского ГАУ имени Горина. Коллективам вручили грамоты и кубок от управления физической культуры и спорта Белгородской области. Победителей в личном зачете ожидали награды также от управления физической культуры и спорта региона и Спортивного клуба НИУ «БелГУ».

ИСТОЧНИК KP.RU