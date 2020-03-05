«Открытие» вошел в топ-3 ипотечных банков страны

5 Март 2020 2020-03-05T16:04:38+03:00

Банк поднялся на третье место по выдачам ипотечных кредитов в январе текущего года

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Об этом свидетельствует обзор рынка, сделанный аналитическим центром «Русипотека»: в январе российские банки совокупно выдали 192,8 миллиарда рублей ипотеки, из которых 10 – «Открытие». Это составляет 5,2% общего объема.

По размеру портфеля - 167,5 миллиарда рублей - банк сохранил свои позиции в десятке крупнейших ипотечных банков России и долю рынка в 2%. По итогам 2019 года «Открытие» занимает 4 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков «Русипотеки», поднявшись за год на сразу 4 позиции вверх.

- Мы внимательно следим за рынком и предпочтениями наших клиентов, всегда стремимся обеспечить наиболее привлекательные условия и удобный сервис. Постоянное совершенствование процессов, специальные предложения для клиентов и развитие дистанционных каналов позволяют нам не снижать темпы роста бизнеса и укреплять свои позиции в числе лидеров рынка ипотечного кредитования, - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».