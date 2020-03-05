2020-03-05T15:50:36+03:00
Общество

Белгородские пограничники не пропустили на территорию области контрабандный сыр и коноплю

600 килограмм сыра голландской фирмы без сопроводительных документов и мешок конопли задержали вблизи границы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
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Пограничникам приходится сталкиваться с различными фактами нарушения законодательства в сфере охраны государственной границы. Так, в Грайворонском районе при осмотре автомобиля были выявлены контрабандные сыры общим весом 600 килограмм, а в Валуйском районе – мешок в сухой коноплей.

Автомобиль «Гранд Чероки» 777 регион, под управлением гражданина РФ Грайворонского района был обнаружен 2 марта сотрудниками Управления. В ходе осмотра кузова автомобиля были обнаружены картонные коробки с сыром «Маасдам Холланд» голландской фирмы общим весом более 600 килограмм. Документы на груз у хозяина транспортного средства отсутствовали. Предположительно, данный товар был незаконно перемещен с территории Украины для дальнейшей реализации в РФ.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

В Валуйском районе Белгородской области в ходе профилактических мероприятий у местного жителя 1990 года рождения был обнаружен мешок, в котором находилось вещество растительного происхождения, около 600 грамм. Как пояснил гражданин, в мешке находится сухая конопля, которую он сам вырастил.

По указанным фактам проводятся необходимые проверочные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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