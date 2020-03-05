2020-03-05T13:39:00+03:00
Общество

Белгородец стал лучшим шахматистом Центрального округа Росгвардии

В чемпионате, который проходил в Москве, приняли участие более 60 военнослужащих
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородец стал лучшим шахматистом Центрального округа Росгвардии. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.Белгородец стал лучшим шахматистом Центрального округа Росгвардии. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Более 60 военнослужащих и сотрудников территориальных Управлений и воинских частей оперативно-территориального объединения приняли участие в чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации по шахматам. По итогам турнира, который состоялся в Москве, в личном первенстве абсолютным чемпионом уже третий год подряд стал начальник отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» подполковник полиции Сергей Головко.

В командном зачете серебряным призером стали представители Управления Росгвардии по Белгородской области. Их обошли только представители Главного управления Росгвардии по Москве, заняв первое место. Замкнули тройку лидеров шахматисты владимирского областного управления Росгвардии.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородец стал лучшим шахматистом Центрального округа Росгвардии
В Белгородской области разыскали подростка, пропавшего из Старого Оскола
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Белгородские абоненты Tele2 выбирают Viber и Facebook
В Белгородской области госавтоинпекторы вместо штрафов дарили женщинам цветы
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»
Сбербанк вывел на рынок новый сервис для бизнеса
Учащимся Борисовской школы Белгородчины рассказали о противодействии экстремизму
Житель Ракитянского района Белгородской области прорывался в суд с матами и оскорблениями
В Старом Осколе полицейскими задержан подозреваемый в угоне автомобиля
В зимнем саду Белгородского госуниверситета расцвела «бамбуковая» пальма
В Белгороде суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде наркотиков в поезде
На Белгородчине завершился чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
В Белгородской области автомобилистка врезалась в дерево
Общее собрание акционеров ВТБ состоится в июне
Белгородские энергетики разработали серию плакатов по электробезопасности
Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в три раза
В Белгороде откроются курсы реабилитации для пожилых водителей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В Белгороде в пятницу 13-го машину можно будет купить за 85 тысяч рублей
Погода на 8 марта порадует белгородских женщин весенним теплом
Весенний подарок милым дамам
В крови юных белгородцев из детского сада выявлены токсины
Белгородские застройщики стали строить меньше домов
Белгородец проведет 9 лет в колонии строгого режима за убийство приятеля