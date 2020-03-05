Белгородец стал лучшим шахматистом Центрального округа Росгвардии

5 Март 2020 2020-03-05T13:39:00+03:00

В чемпионате, который проходил в Москве, приняли участие более 60 военнослужащих

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Более 60 военнослужащих и сотрудников территориальных Управлений и воинских частей оперативно-территориального объединения приняли участие в чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации по шахматам. По итогам турнира, который состоялся в Москве, в личном первенстве абсолютным чемпионом уже третий год подряд стал начальник отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» подполковник полиции Сергей Головко.

В командном зачете серебряным призером стали представители Управления Росгвардии по Белгородской области. Их обошли только представители Главного управления Росгвардии по Москве, заняв первое место. Замкнули тройку лидеров шахматисты владимирского областного управления Росгвардии.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU