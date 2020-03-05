В Белгородской области разыскали подростка, пропавшего из Старого Оскола
4 марта 2020 года в правоохранительные органы Старого Оскола поступило сообщение о безвестном исчезновении подростка. По предварительным данным, утром 4 марта подросток 8.10.2006 года рождения ушел из дома в школу. На занятиях он не появился. Парень и ранее уходил из дома, родные предположили, что он может находиться в каком-то из торговых центров. 5 марта подростка совместными усилиями удалось разыскать.
По данному факту следственным отделом Старого Оскола области было организовано проведение доследственной проверки. Следователи осмотрели место проживания подростка, совместно с сотрудниками полиции изучили условия жизни. К розыску несовершеннолетнего подключились представители поискового отряда «Лиза Алерт».
В настоящее время следователи изучают обстоятельства, которые побудили 13-летнего подростка покинуть дом, проводят беседы с ним и родными, чтобы впредь исключить подобные случаи.
ИСТОЧНИК KP.RU