2020-03-05T12:36:02+03:00
Общество

В Белгородской области разыскали подростка, пропавшего из Старого Оскола

Парень ушел из дома утром 4 марта
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области разыскали подростка, пропавшего из Старого Оскола.В Белгородской области разыскали подростка, пропавшего из Старого Оскола.Фото: "КП" Архив
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4 марта 2020 года в правоохранительные органы Старого Оскола поступило сообщение о безвестном исчезновении подростка. По предварительным данным, утром 4 марта подросток 8.10.2006 года рождения ушел из дома в школу. На занятиях он не появился. Парень и ранее уходил из дома, родные предположили, что он может находиться в каком-то из торговых центров. 5 марта подростка совместными усилиями удалось разыскать.

По данному факту следственным отделом Старого Оскола области было организовано проведение доследственной проверки. Следователи осмотрели место проживания подростка, совместно с сотрудниками полиции изучили условия жизни. К розыску несовершеннолетнего подключились представители поискового отряда «Лиза Алерт».

В настоящее время следователи изучают обстоятельства, которые побудили 13-летнего подростка покинуть дом, проводят беседы с ним и родными, чтобы впредь исключить подобные случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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