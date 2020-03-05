Белгородские абоненты Tele2 выбирают Viber и Facebook

5 Март 2020 2020-03-05T11:08:11+03:00

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Первое место в рейтинге мессенджеров занял Viber, а самой популярной соцсетью стала площадка Facebook.

Tele2 отмечает растущую популярность высокоскоростной передачи данных. Через сеть 4G проходит порядка 75% интернет-трафика абонентов оператора в Белгородской области. Только за 2019 год количество активных data-пользователей Tele2 выросло на 22%, а объем потребляемого трафика – на 78%. Качество LTE-сети оператора позволяет совершать звонки в WhatsApp и Viber.

Рейтинг самых популярных мессенджеров среди белгородских абонентов пакетных тарифов Tele2 открывает Viber, его выбирают 50% жителей области. В тройку также вошли WhatsApp и Skype. Лидером среди соцсетей стала площадка Facebook. При этом Instagram занял лишь третью позицию – на один пункт приложение для обмена фотографиями и видеозаписями обогнала социальная сеть «ВКонтакте». Такое распределение связано с наполнением каждой соцсети и интересами аудитории. Так, Facebook выбирают за информационно-развлекательный контент, «ВКонтакте» предоставляет пользователям большой выбор музыки, а Instagram сосредоточен на фото и видео.

Tele2 предлагает абонентам безлимитный доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram. Услуга уже включена в тарифные планы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Также у абонентов есть возможность пользоваться мессенджерами WhatsApp, Viber и «ТамТам», не расходуя пакет интернета.

Абоненты Tele2 все чаще используют современные онлайн-каналы и при обращении в контактный центр. Компания продолжает расширять digital-платформы – по итогам 2019 года их количество составило более 40 каналов поддержки. Кроме того, в Белгородской области набирает популярность приложение «Мой Tele2» – за прошедший год количество пользователей личного кабинета в регионе увеличилось в 2,5 раза.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Онлайн-общение становится неотъемлемой частью жизни современного абонента, и эта тенденция находит отражение в продуктовых предложениях Tele2. Самые популярные среди пользователей тарифные планы оператора дают возможность всегда оставаться на связи и безлимитно общаться в социальных сетях и мессенджерах, ведь они не расходуют пакетный трафик».

ИСТОЧНИК KP.RU