Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»

5 Март 2020 2020-03-05T10:27:42+03:00

По результатам конкурса будут определены восемь новых участников программы по развитию личностного потенциала

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2 марта 2020 года начался прием заявок от органов исполнительной власти в сфере образования субъектов РФ. Программа реализуется при поддержке ПАО Сбербанк. Сейчас ее участниками являются 12 регионов РФ. Ярославская и Калужская области были выбраны в качестве пилотных субъектов. Калининградская, Липецкая, Воронежская, Нижегородская, Ульяновская области, Красноярский и Алтайский края, Республики Татарстан и Башкортостан, ХМАО-Югра победили в первом всероссийском конкурсе на участие в программе, который прошел в 2019 году.

Программа способствует внедрению средового, компетентностного и персонализированного подходов в образовании и соответствует задачам национального проекта «Образование», основным положениям Указа Президента России № 204 от 7 мая 2018 года и федеральным государственным образовательным стандартам. Программа ориентирована на работу с детьми от 5 до 18 лет и направлена на расширение возможностей ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. Партнерами БФ «Вклад в будущее» в реализации программы является Лаборатория по развитию личностного потенциала в образовании ИСП МГПУ и Международная лаборатория позитивной психологии НИУ ВШЭ.

Заявки на конкурс будет оценивать комиссия, в которую вошли представители Сбербанка, фонда «Вклад в будущее», Агентства стратегических инициатив и организаций-партнеров. Оцениваться будут мотивация органов исполнительной власти участвовать в Программе, опыт реализации масштабных проектов развития и модернизации образования; наличие ИТ-инфраструктуры для обучения, опыта сетевого взаимодействия с педагогическими вузами, колледжами и т.п.

С каждым победителем конкурса будет заключено трехстороннее соглашение между фондом, территориальным или региональным отделением Сбербанка и органом исполнительной власти в сфере образования субъекта РФ. В рамках реализации Программы планируется в каждом регионе подключить не менее 10-ти % общеобразовательных организаций, при этом общее число образовательных организаций не может быть менее 65.

К 2023 году общее количество регионов-участников Программы достигнет 30, количество образовательных организаций превысит 2000.

Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе продлится до 30 марта 2020 года. Результаты будут опубликованы на сайте vbudushee.ru до 24 апреля 2020 года.

Заявки на Конкурс принимаются в электронном виде по адресу: lpkonkurs.vbudushee.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU