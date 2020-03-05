2020-03-05T10:17:01+03:00
Общество

Сбербанк вывел на рынок новый сервис для бизнеса

С его помощью можно продать или купить недвижимое или движимое имущество
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В конце прошлого года в работе Сбербанка произошли серьезные изменения. Речь идет о работе с проблемными активами. Обозначенные изменения способствовали внедрению таких инструментов, как портал по поиску и покупке проблемных непрофильных активов — DistressedAssets (DA).

Основная проблема реализации имущества заключалась в отсутствии централизованного источника данных о реализуемых активах. Портал DA был создан Сбербанком с целью придания этому процессу удобства и прозрачности для всех участников.

По данным на конец 2019 года, на площадке было размещено 6,2 тыс. активов (коммерческой и жилой недвижимости, производственных предприятий, автотранспорта, спецтехники и т.д), а также зарегистрировано 3,5 тыс. профессиональных инвесторов. При этом все активы представлены в одном месте: клиент подключается к порталу и может предлагать свою цену за актив, а банк обеспечивает сопровождение сделки.

При этом, если изначально ресурс работал как площадка для поиска покупателей на залоговые и непрофильные активы Сбербанка, то теперь любое лицо может разместить на портале сведения о реализации собственного имущества в целях поиска покупателя.

Портал DA — маркетплейс для всех желающих приобрести или реализовать активы для бизнеса, а также при необходимости подать заявку на кредит для покупки актива или получить консультацию.

Заместить Председателя Центрально – Черноземного банка ПАО Сбербанк, куратор Блока «Проблемные активы и правовые вопросы» Михаил Белоусов отметил, что портал DA полностью соответствует стратегии цифрового развития регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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