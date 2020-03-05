В Белгородской области госавтоинпекторы вместо штрафов дарили женщинам цветы

5 Март 2020 2020-03-05T10:33:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Госавтоинспекции из Валуйского городского округа и Борисовского района дали старт праздничной акции к 8 Марта на территории региона. Автоинспекторы, представители общественного совета и юные помощники ГИБДД организовали «праздничный патруль».

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

В преддверии Международного женского дня госавтоинспекторы останавливали автомобилисток для проверки документов и использовали эффект неожиданности, чтобы поздравить женщин за рулем с предстоящим праздником. Сотрудники ГИБДД приятно удивили представительниц прекрасного пола чтением стихов и весенними букетами. А после поздравления следовал краткий инструктаж по дорожной безопасности, во время которого автоинспекторы предостерегли местных жительниц от ошибок на дороге, напомнили о требованиях дорожных правил и проконсультировали по вопросам безопасности. Автоледи от души благодарили организаторов за внимание и заботу, обещая всегда следовать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU