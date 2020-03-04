4 Март 2020 2020-03-04T18:45:08+03:00

Житель Ракитянского района Белгородской области прорывался в суд с матами и оскорблениями. Фото: "КП" Архив

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Судебные приставы привлекли жителя поселка Пролетарский Ракитянского района к административной ответственности за нарушение правил поведения граждан в суде. Инцидент произошел в Ракитянском районном суде. На входе судебные приставы остановили мужчину, который был явно навеселе. На повышенных тонах нецензурно выражаясь, он пытался пройти в суд.

Судебные приставы потребовали прекратить ругаться, покинуть здание суда. И предупредили, что за непристойное поведение может наступить административная ответственность.

Несмотря на предупреждения, мужчина продолжал проявлять неуважение к присутствующим. За это он был привлечен к административной ответственности по статье «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила».

В настоящее время административные материалы направлены для рассмотрения в мировой суд. Ответственность за это правонарушение предусмотрена в виде штрафа от 500 до 1 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU