2020-03-05T09:35:15+03:00
Общество

Учащимся Борисовской школы Белгородчины рассказали о противодействии экстремизму

Молодежь просветили о правилах поведения в сети Интернет
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Учащимся Борисовской школы Белгородчины рассказали о противодействии экстремизму. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областямУчащимся Борисовской школы Белгородчины рассказали о противодействии экстремизму. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям
Изменить размер текста:

В Белгородской области проходят мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде. На минувшей неделе пограничниками вместе с сотрудниками правоохранительных органов региона в Борисовской школе №2 для старшеклассников был проведен семинар. Подрастающему поколению рассказали о фактах и методах втягивания в экстремистскую и террористическую деятельность с использованием сети Интернет, об ответственности за такие правонарушения.

«На молодых людей, которые только выбирают свой жизненный путь, гораздо легче воздействовать, внушить им ложные представления о добре и зле, о процессах, происходящих в обществе, чем зачастую и пользуются лица из преступной среды», - отметил сотрудник Росгвардии Дмитрий Виноградов.

Предупрежден, значит, вооружен. В преддверии весенних каникул, когда у детей станет больше свободного времени, не лишним было напомнить им о мерах предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области госавтоинпекторы вместо штрафов дарили женщинам цветы
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»
Сбербанк вывел на рынок новый сервис для бизнеса
Учащимся Борисовской школы Белгородчины рассказали о противодействии экстремизму
Житель Ракитянского района Белгородской области прорывался в суд с матами и оскорблениями
В Старом Осколе полицейскими задержан подозреваемый в угоне автомобиля
В зимнем саду Белгородского госуниверситета расцвела «бамбуковая» пальма
В Белгороде суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде наркотиков в поезде
На Белгородчине завершился чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
В Белгородской области автомобилистка врезалась в дерево
Общее собрание акционеров ВТБ состоится в июне
Белгородские энергетики разработали серию плакатов по электробезопасности
Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в три раза
В Белгороде откроются курсы реабилитации для пожилых водителей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В Белгороде в пятницу 13-го машину можно будет купить за 85 тысяч рублей
Погода на 8 марта порадует белгородских женщин весенним теплом
Весенний подарок милым дамам
В крови юных белгородцев из детского сада выявлены токсины
Белгородские застройщики стали строить меньше домов
Белгородец проведет 9 лет в колонии строгого режима за убийство приятеля