Учащимся Борисовской школы Белгородчины рассказали о противодействии экстремизму

5 Март 2020 2020-03-05T09:35:15+03:00

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В Белгородской области проходят мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде. На минувшей неделе пограничниками вместе с сотрудниками правоохранительных органов региона в Борисовской школе №2 для старшеклассников был проведен семинар. Подрастающему поколению рассказали о фактах и методах втягивания в экстремистскую и террористическую деятельность с использованием сети Интернет, об ответственности за такие правонарушения.

«На молодых людей, которые только выбирают свой жизненный путь, гораздо легче воздействовать, внушить им ложные представления о добре и зле, о процессах, происходящих в обществе, чем зачастую и пользуются лица из преступной среды», - отметил сотрудник Росгвардии Дмитрий Виноградов.

Предупрежден, значит, вооружен. В преддверии весенних каникул, когда у детей станет больше свободного времени, не лишним было напомнить им о мерах предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU