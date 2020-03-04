В Старом Осколе полицейскими задержан подозреваемый в угоне автомобиля
2 марта около 3 часов ночи в дежурную часть УМВД России по Старому Осколу обратилась 29-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже автомобиля «ВАЗ-21102». Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в завладении транспортным средством и задержали его. Им оказался 29-летний ранее судимый за грабеж мужчина — приятель мужа собственницы авто. Покатавшись на угнанной машине, он бросил ее в поле и отправился спать.
По предварительным данным, супруг потерпевшей ремонтировал транспортное средство в гараже вместе со своими знакомыми. После распития спиртных напитков один из мужчин сел в машину и уехал на ней в неизвестном направлении. Позже полицейские обнаружили автомобиль в поле в районе села Незнамово Старооскольского городского округа.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон). Санкции статьи – до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU