2020-03-04T17:31:16+03:00
Общество

В Старом Осколе полицейскими задержан подозреваемый в угоне автомобиля

Покатавшись, он отправился… спать
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе полицейскими задержан подозреваемый в угоне автомобиляВ Старом Осколе полицейскими задержан подозреваемый в угоне автомобиляФото: "КП" Архив
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2 марта около 3 часов ночи в дежурную часть УМВД России по Старому Осколу обратилась 29-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже автомобиля «ВАЗ-21102». Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в завладении транспортным средством и задержали его. Им оказался 29-летний ранее судимый за грабеж мужчина — приятель мужа собственницы авто. Покатавшись на угнанной машине, он бросил ее в поле и отправился спать.

По предварительным данным, супруг потерпевшей ремонтировал транспортное средство в гараже вместе со своими знакомыми. После распития спиртных напитков один из мужчин сел в машину и уехал на ней в неизвестном направлении. Позже полицейские обнаружили автомобиль в поле в районе села Незнамово Старооскольского городского округа.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон). Санкции статьи – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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