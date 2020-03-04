2020-03-04T16:38:30+03:00
Общество

В зимнем саду Белгородского госуниверситета расцвела «бамбуковая» пальма

В пору активного цветения вступают также тропическая лантана камара и бугенвиллея
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородского университета.Фото пресс-службы Белгородского университета.
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В зимнем саду Белгородского университета к весне расцвели южные растения. Как отмечает сотрудник зимнего сада Ирина Архипова, в оранжерее НИУ «БелГУ» сейчас активно наступает пора цветения. Так, хамедорея изящная – растение родом из Центральной Америки семейства пальмовых. Нередко ее именуют «бамбуковой» пальмой, так как ствол растения напоминает очертания бамбука. Декоративное растение цветет раз в год, имеет оригинальные семена и неприхотлива в выращивании. В ближайшее время зацветет лантана камара и бугенвиллея

Лантана камара принадлежит семейству вербеновых. Ее листья по запаху напоминают мяту. Родина лантаны - тропические районы Америки и Африки. Красивые соцветия лантаны камара поражают многоцветьем: отдельные цветочки, из которых они состоят, меняют окраску в зависимости от степени созревания. Сначала они бывают оранжевыми или желтыми, затем становятся темно-красными или розовыми, но плоды лантаны ядовиты.

Фото пресс-службы Белгородского университета.

Фото пресс-службы Белгородского университета.

Бугенвиллея голая из семейства ночецветных родом из Бразилии, где она цветет круглый год. Ее прицветники имеют преимущественно розовый оттенок и напоминают всем посетителям «бумажный цветок». Поражает бугенвиллея оригинальным строением прицветников, словно сиренево-розовое «облако» воспарило и летит к светлому небу и яркому солнцу. Это растение на родине повсеместно используется в качестве озеленения.

Ирина Архипова приглашает поспешить увидеть все цветущее великолепие ботсада, подчеркивая, что зимний сад в эту пору подарит самые светлые и радостные впечатления всем посетителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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