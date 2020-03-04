В Белгороде суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде наркотиков в поезде

4 Март 2020 2020-03-04T14:20:05+03:00

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Заместитель Белгородского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Украины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наркотических средств). Материалы уголовного дела направлены в Свердловский районный суд Белгорода. Санкция ч.1 ст. 229.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание за данное преступление в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как выяснилось во время следствия, в начале января 2020 года мужчина ехал поездом из Кривого Рога Днепропетровской области Украины в Москву. При себе он имел наркотическое средство для личного употребления, которое поместил в пачку из-под сигарет. Чтобы скрыть наркотик, мужчина поместил его в тайник, прикрепив пачку из-под сигарет к карнизу окна напротив туалета нерабочего тамбура.

Когда поезд прибыл на станцию Белгород, тайник обнаружили сотрудники Белгородской таможни, но не изъяли, чтобы обнаружить злоумышленника.

После отправления поезда со станции Белгород на перегоне «Белгород-Курск» мужчина забрал свою закладку из тайника и вернулся на свое пассажирское место. Здесь его и задержали сотрудники Белгородской таможни, изъяв наркотическое средство, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU