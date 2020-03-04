2020-03-04T12:50:54+03:00
Общество

На Белгородчине завершился чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

В торжественной церемонии его закрытия принял участие Лебединский ГОК
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Мероприятие – уже 4-й чемпионат - состоялось в Белгородском государственном институте искусств и культуры. Участники, призёры и победители конкурса кроме заслуженных медалей получили ещё и памятные подарки.

Представители комбината вручили сертификаты на приобретение инструментов всем молодым профессионалам в номинации «Сварочные технологии».

- Данная профессия очень востребована на предприятиях компании «Металлоинвест». Мы заинтересованы в совершенствовании навыков этих молодых профи, – отметил Виктор Рябитченко, начальник управления подбора и развития персонала Лебединского ГОКа. – Для нас очень важно, чтобы студенты постоянно развивались, успешно обучались профессии и, в будущем, смогли реализовать свой потенциал на предприятиях нашей Компании.

Победители регионального этапа конкурса WorldSkills Russia представят Белгородчину уже на всероссийском этапе, который пройдет в Кемеровской области в конце июля.

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