В Белгородской области автомобилистка врезалась в дерево
Женщина не рассчитала со скоростью
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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ДТП произошло сегодня, 4 марта, в 4.15 утра в Корочанском районе. По предварительным данным, 30-летняя автомобилистка двигалась по автодороге «Короча – Губкин – граница Курской области», управляя автомобилем «ВАЗ-21124». Женщина не рассчитала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет. После чего еще и врезалась в дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия автоледи получила телесные повреждения. Водителя доставили в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU