2020-03-04T12:07:56+03:00
Происшествия

В Белгородской области автомобилистка врезалась в дерево

Женщина не рассчитала со скоростью
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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ДТП произошло сегодня, 4 марта, в 4.15 утра в Корочанском районе. По предварительным данным, 30-летняя автомобилистка двигалась по автодороге «Короча – Губкин – граница Курской области», управляя автомобилем «ВАЗ-21124». Женщина не рассчитала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет. После чего еще и врезалась в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия автоледи получила телесные повреждения. Водителя доставили в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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