Общее собрание акционеров ВТБ состоится в июне

4 Март 2020 2020-03-04T11:40:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров банка ВТБ по состоянию на 11 мая 2020 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, будет производиться с 12 часов 00 минут 3 июня 2020 года. Собрание начнет работу в 14 часов.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО Банк ВТБ пройдет в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге (Лиговский проспект, д. 6). Держатели акций банка смогут принять участие в собрании как очно, так и дистанционно - с использованием системы электронного голосования на сайте www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Акционер ВТБ».

Сообщение о проведении собрания, повестка дня и материалы для ознакомления будут опубликованы на сайте банка ВТБ и доведены до сведения акционеров через номинального держателя в установленный законодательством срок.