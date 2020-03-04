Белгородские энергетики разработали серию плакатов по электробезопасности

4 Март 2020 2020-03-04T10:56:17+03:00

Они будут распространять их в общественных местах и в учебных заведениях на уроках по предупреждению электротравматизма

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«Россети Центр Белгородэнерго» разработало серию плакатов «Защити себя от поражения электротоком» по электробезопасности для населения.

Серия состоит из восьми плакатов, охватывающих наиболее важные правила поведения вблизи электроустановок. По мнению энергетиков, понимание запретов, поможет избежать неприятностей, так как многие действия в охранной зоне ЛЭП несут угрозу жизни человека.

Плакаты, в частности, рассказывают о запрете на строительство зданий и сооружений в охранных зонах ЛЭП, опасности складирования грунта и стройматериалов, недопустимости самовольной рубки деревьев и рыбалки под проводами воздушных линий электропередачи. Водителям грузоподъемной техники полезно знать, какую угрозу несут погрузо-разгрузочные работы в непосредственной близости от энергообъектов, а подросткам - какие опасности подстерегают их на крышах зданий и сооружений.