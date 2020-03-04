В Белгороде откроются курсы реабилитации для пожилых водителей

4 Март 2020 2020-03-04T10:24:30+03:00

В январе 2020 года из-за нарушений требований ПДД водителями в возрасте от 60 до 70 лет совершено 12 ДТП, в которых 13 человек получили ранения. Фото: "КП" Архив

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В начале весны на дорогах области резко увеличивается количество транспортных средств. Среди тех, кто не управлял автомобилем в зимний период и отвык от интенсивности движения немало пожилых водителей. ГИБДД Белгородской области приглашает на 3-часовые социальные «Курсы реабилитации водителей» возрастной категории от 60 лет и старше.

В программу курсов входит теоретическая подготовка по правилам дорожного движения и адаптационное практическое вождение. Профессиональную помощь окажут мастера производственного обучения и инструкторы автошколы.

Также участникам курсов будет предложен общий медицинский терапевтический осмотр. Они побеседуют с врачом общей практики по использованию медицинских препаратов при управлении транспортными средствами, пройдут курс обучения элементам психологического аутотренинга и методам релаксации.

«Курсы реабилитации для пожилых водителей» откроются в Белгороде на базе регионального отделения автошколы ДОСААФ 21 марта. В настоящее время идет набор в группы при районных подразделениях автошколы.

Записаться на Курсы можно по телефонам управления ГИБДД УМВД: (4722)352-817, 352-457 или направить информацию (ФИО и номер телефона) на электронную почту propaganda31@mail.ru. Для координации посещения с желающими свяжутся специалисты управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Отметим, что по итогам 2019 года на территории Белгородской области зарегистрировано 1321 дорожно-транспортное происшествие, в которых 154 человека погибли и 1667 получили ранения. Из-за нарушения требований ПДД водителями в возрасте от 60 до 70 лет совершено 119 ДТП, в которых 17 человек погибли и 163 получили ранения. По вине водителей возрастом более 70 лет совершено 39 ДТП, 3 человека погибли и 50 получили ранения.

Только в январе 2020 года из-за нарушений требований ПДД водителями в возрасте от 60 до 70 лет совершено 12 ДТП, в которых 13 человек получили ранения. По вине водителей старше 70 лет совершено 3 ДТП, 4 человека пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU