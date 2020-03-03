Погода на 8 марта порадует белгородских женщин весенним теплом

3 Март 2020 2020-03-03T17:28:44+03:00

Праздничные дни будут теплыми и без осадков

Изменить размер текста: A A

Метеорологи спешат порадовать белгородских женщин к 8 Марта: праздничные дни будут теплыми и без осадков. Температура днем составит +11-13 градусов.

Уже завтра, 4 марта, воздух прогреется до +13 градусов. Как отмечают в гидрометцентре области, положительные температуры над Центральным Федеральным округом будет формировать поступающий с юга теплый воздух. 5 марта в Белгородской области ожидается 15 градусов тепла, местами воздух днем прогреется до +18 градусов. 6 марта также будет тепло – дневная температура составит +14 градусов, ночью столбик термометра покажет +7.

ИСТОЧНИК KP.RU