2020-03-03T17:28:44+03:00
Общество

Погода на 8 марта порадует белгородских женщин весенним теплом

Праздничные дни будут теплыми и без осадков
Ирина ТАРАСОВА
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Погода на 8 марта порадует белгородских женщин весенним теплом.Погода на 8 марта порадует белгородских женщин весенним теплом.
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Метеорологи спешат порадовать белгородских женщин к 8 Марта: праздничные дни будут теплыми и без осадков. Температура днем составит +11-13 градусов.

Уже завтра, 4 марта, воздух прогреется до +13 градусов. Как отмечают в гидрометцентре области, положительные температуры над Центральным Федеральным округом будет формировать поступающий с юга теплый воздух. 5 марта в Белгородской области ожидается 15 градусов тепла, местами воздух днем прогреется до +18 градусов. 6 марта также будет тепло – дневная температура составит +14 градусов, ночью столбик термометра покажет +7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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