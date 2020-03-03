3 Март 2020 2020-03-03T20:15:52+03:00

В Белгороде в пятницу 13-го машину можно будет купить за 85 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

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В пятницу автомобиль «Audi Allroad Quattro» 2007 года выпуска можно будет приобрести всего за 85 000 рублей. Правда при условии, что вы будете единственным покупателем на торгах, и никто не предложит большую цену. Всего в этот день, 13 февраля, с торгов уйдет 13 автотранспортных средств, которые белгородские приставы выставили на продажу. В том числе «БМВ 320D XDRIVE» за 900 250 рублей, шестилетний автобус «Marcopolo 3297» за 1 264 000 рублей, а также «Mitsubishi Outlander», Kia КН (Quoris).

В списке реализуемого имущества должников также числятся: Lada Granta (начальная стоимость 566,5 тысяч рублей), Renault Logan (180 тысяч), легковой автомобиль Богдан 211040-82-4 (140 тысяч), Lifan 215800 (299 тысяч) и FAW Besturn В-50 (402 600 рублей).

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области, торги пройдут 13 марта по адресу: улица Мокроусова д. 6 каб.1. С полным перечнем имущества и условиями участия в торгах можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU