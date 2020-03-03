Весенний подарок милым дамам

3 Март 2020 2020-03-03T16:39:59+03:00

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На комбинате, входящем в состав компании «Металлоинвест», работает более 3 тысяч представительниц различных профессией. В преддверии Международного женского Дня, все сотрудницы получают в подарок по букетику первых весенних цветов. В нынешнем году для их составления потребовалось почти 600 килограммов мимозы.

Яркие, ароматные, простые и искренние цветы мимозы в нашей стране являются настоящим символом весны и праздника 8 Марта. Много лет подряд лебединцы дарят своим очаровательным коллегам именно их. Инициатива этой замечательной традиции принадлежит Олегу Михайлову, управляющему директору Лебединского ГОКа, депутату Белгородской областной Думы.

Кроме этого, к 8 Марта все милые дамы предприятия получают денежные премии, а в подразделениях для них организованы концерты с участием лучших творческих коллективов города.