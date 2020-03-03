В крови юных белгородцев из детского сада выявлены токсины
В крови воспитанников детского сада из Белгородского района были выявлены токсичные вещества.Проведение проверки следователями организовано после публикации в сети Интернет информации об ухудшении самочувствия детей – воспитанников детского сада №4 поселка Макский Белгородского района. В публикации было сказано, что у двух малышей в крови обнаружили токсины.
В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям руководства детского сада, которые допустили присутствие детей в небезопасных помещениях.
ИСТОЧНИК KP.RU