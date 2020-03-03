2020-03-03T14:05:55+03:00
Общество

Язык цветов и мастер-классы по живописи станут подарком прекрасным белгородкам

Праздник «Чего хочет женщина» состоится в выставочном зале «Родина»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Язык цветов и мастер-классы по живописи станут подарком прекрасным белгородкам.Язык цветов и мастер-классы по живописи станут подарком прекрасным белгородкам.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

6 марта в выставочном зале «Родина» пройдет мероприятие «Чего хочет женщина», посвященное Международному женскому дню. В программе праздника лекция Виктории Дегтяревой «Язык цветов и цвета». Лектор расскажет о языке цветов «Селам», который зародился на Востоке, о том, что каждый цветок и цвет имеют особое значение. Для поклонников декоративно-прикладного творчества пройдут мастер-классы по живописи, глиняной игрушке и скрапбукингу.

Ведущий Белгородской медиа-группы Дмитрий Мешков расскажет о японской поэзии и проведет мастер-класс по созданию лирических стихотворений в жанре хокку и танка.

Белгородские посткроссеры помогут желающим оформить открытки с фотографиями работ художников Анастасии Лукша и Елены Новиковой, а также почтовые карточки с художественными марками, предложенными салоном «Коллекционер» Белгорода.

Художник, арт-терапевт Максим Васильев проведет занятие-тренинг «Лаборатория эмоций». Порадует гостей показ-дефиле дизайнерской одежды театра моды «Эстамп» Белгородского механико-технологического колледжа и авторских украшений Народного мастера Белгородской области Ольги Баранниковой.

Завершится мероприятие праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородец проведет 9 лет в колонии строгого режима за убийство приятеля
Язык цветов и мастер-классы по живописи станут подарком прекрасным белгородкам
Житель Валуек предстанет перед судом за хищение железнодорожного оборудования
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Белгородская автоледи заплатила 31 штраф за превышение скорости
75 лет Победы: корпоративные и частные музеи Белгородской области примут участие во всероссийском конкурсе
Житель Белгородской области до смерти избил родную мать
В Белгородской области на пожаре погибла жительница села Красное
Испытания успешны – полет нормальный!
У православных белгородцев начался Великий пост
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра
В Белгороде хозяин обнаружил в своей машине спящего полицейского
Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%
В Белгороде семья с ребенком отравилась бытовым газом
Под Белгородом установят памятник Георгию Жукову
Белгородцы жалуются на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте
Под Белгородом на железнодорожном полотне нашли тело школьницы
Белгородке возместили ущерб, причиненный в результате ДТП
В Борисовской Центральной районной больнице Белгородчины откроется отделение на 30 коек
Грабителя из Нового Оскола белгородские подлицейские нашли по укусу жертвы на руке
Стали известны сроки окончания работ на двух проблемных транспортных развязках Белгорода