Язык цветов и мастер-классы по живописи станут подарком прекрасным белгородкам

3 Март 2020 2020-03-03T14:05:55+03:00

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6 марта в выставочном зале «Родина» пройдет мероприятие «Чего хочет женщина», посвященное Международному женскому дню. В программе праздника лекция Виктории Дегтяревой «Язык цветов и цвета». Лектор расскажет о языке цветов «Селам», который зародился на Востоке, о том, что каждый цветок и цвет имеют особое значение. Для поклонников декоративно-прикладного творчества пройдут мастер-классы по живописи, глиняной игрушке и скрапбукингу.

Ведущий Белгородской медиа-группы Дмитрий Мешков расскажет о японской поэзии и проведет мастер-класс по созданию лирических стихотворений в жанре хокку и танка.

Белгородские посткроссеры помогут желающим оформить открытки с фотографиями работ художников Анастасии Лукша и Елены Новиковой, а также почтовые карточки с художественными марками, предложенными салоном «Коллекционер» Белгорода.

Художник, арт-терапевт Максим Васильев проведет занятие-тренинг «Лаборатория эмоций». Порадует гостей показ-дефиле дизайнерской одежды театра моды «Эстамп» Белгородского механико-технологического колледжа и авторских украшений Народного мастера Белгородской области Ольги Баранниковой.

Завершится мероприятие праздничным концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU