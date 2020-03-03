2020-03-03T15:48:52+03:00
Общество

Белгородские застройщики стали строить меньше домов

Застройщики все реже прибегают к долевому строительству новостроек
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские застройщики стали строить меньше домов.Белгородские застройщики стали строить меньше домов.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В 2019 году в регионе произошел резкий спад регистрации договоров долевого участия с первым участником долевого строительства. Застройщики все реже прибегают к долевому строительству новостроек, пояснили в пресс-службе Управления Росреестра по Белгородской области.

В Управлении, проанализировав данные за последние три года, отмечает, что в 2019 году на территории Белгородской области число зарегистрированных договоров долевого участия между застройщиком и первым участником долевого строительства стало рекордно низким. Если в 2017 году было зарегистрировано 12 таких договоров, в 2018 году – 36, то по итогам 2019 года - всего 6. Напрашивается вывод, что застройщики многоквартирных домов стали отказываться от договоров долевого участия в пользу других вариантов оформления прав потенциальных покупателей квартир.

Управление напоминает, что согласно действующему законодательству, многоквартирным считается дом, в котором есть две или более квартиры. При этом каждая квартира должна иметь свой отдельный вход в помещение, которое находится в общем пользовании. Также стоит отметить, что не все организации, которые возводят дома, по факту являются застройщиками. Согласно статье 2 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ застройщиком является хозяйственное общество:

- которое имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее 5 тысяч квадратных метров в совокупности. При этом обязательно наличие полученных разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда;

- которое имеет в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекает денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство;

- наименование которого содержит слова «специализированный застройщик».

Управление рекомендует потенциальным покупателям при приобретении жилья на первичном рынке недвижимости проверять информацию о застройщике на соответствие его требованиям Закона № 214-ФЗ на сайте «Дом.РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде в пятницу 13-го машину можно будет купить за 85 тысяч рублей
Погода на 8 марта порадует белгородских женщин весенним теплом
Весенний подарок милым дамам
В крови юных белгородцев из детского сада выявлены токсины
Белгородские застройщики стали строить меньше домов
Белгородец проведет 9 лет в колонии строгого режима за убийство приятеля
Язык цветов и мастер-классы по живописи станут подарком прекрасным белгородкам
Житель Валуек предстанет перед судом за хищение железнодорожного оборудования
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Белгородская автоледи заплатила 31 штраф за превышение скорости
75 лет Победы: корпоративные и частные музеи Белгородской области примут участие во всероссийском конкурсе
Житель Белгородской области до смерти избил родную мать
В Белгородской области на пожаре погибла жительница села Красное
Испытания успешны – полет нормальный!
У православных белгородцев начался Великий пост
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра
В Белгороде хозяин обнаружил в своей машине спящего полицейского
Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%
В Белгороде семья с ребенком отравилась бытовым газом
Под Белгородом установят памятник Георгию Жукову
Белгородцы жалуются на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте
Под Белгородом на железнодорожном полотне нашли тело школьницы
Белгородке возместили ущерб, причиненный в результате ДТП
В Борисовской Центральной районной больнице Белгородчины откроется отделение на 30 коек
Грабителя из Нового Оскола белгородские подлицейские нашли по укусу жертвы на руке
Стали известны сроки окончания работ на двух проблемных транспортных развязках Белгорода