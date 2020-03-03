Белгородские застройщики стали строить меньше домов

3 Март 2020 2020-03-03T15:48:52+03:00

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В 2019 году в регионе произошел резкий спад регистрации договоров долевого участия с первым участником долевого строительства. Застройщики все реже прибегают к долевому строительству новостроек, пояснили в пресс-службе Управления Росреестра по Белгородской области.

В Управлении, проанализировав данные за последние три года, отмечает, что в 2019 году на территории Белгородской области число зарегистрированных договоров долевого участия между застройщиком и первым участником долевого строительства стало рекордно низким. Если в 2017 году было зарегистрировано 12 таких договоров, в 2018 году – 36, то по итогам 2019 года - всего 6. Напрашивается вывод, что застройщики многоквартирных домов стали отказываться от договоров долевого участия в пользу других вариантов оформления прав потенциальных покупателей квартир.

Управление напоминает, что согласно действующему законодательству, многоквартирным считается дом, в котором есть две или более квартиры. При этом каждая квартира должна иметь свой отдельный вход в помещение, которое находится в общем пользовании. Также стоит отметить, что не все организации, которые возводят дома, по факту являются застройщиками. Согласно статье 2 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ застройщиком является хозяйственное общество:

- которое имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее 5 тысяч квадратных метров в совокупности. При этом обязательно наличие полученных разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда;

- которое имеет в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекает денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство;

- наименование которого содержит слова «специализированный застройщик».

Управление рекомендует потенциальным покупателям при приобретении жилья на первичном рынке недвижимости проверять информацию о застройщике на соответствие его требованиям Закона № 214-ФЗ на сайте «Дом.РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU