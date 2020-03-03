Белгородец проведет 9 лет в колонии строгого режима за убийство приятеля

3 Март 2020 2020-03-03T14:54:12+03:00

Изменить размер текста: A A

42-летний житель Шебекино признан виновным в смерти приятеля. За совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) он приговорен к 9 годам лишения свободы, которые злоумышленник проведет в колонии строгого режима. Мужчину также обязали выплатить моральную и материальную компенсацию: потерпевшему 543 270 рублей, гражданскому истцу 500 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что 21 декабря прошлого года компания мужчин распивала спиртное в частном доме в городе Шебекино. Хозяин дома затеял ссору с одним из гостей, обвиняя его в уничтожении его имущества и невозмещении ущерба. Ссора переросла в драку, в ходе которой хозяин нанес гостю множественные удары, которые пришлись в голову. С телесными повреждениями 35-летний потерпевший был доставлен в больницу, но спустя сутки он скончался от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU