2020-03-03T11:35:16+03:00
Общество

Белгородская автоледи заплатила 31 штраф за превышение скорости

Правила дорожного движения она нарушала как на территории региона, так и в Москве
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская автоледи заплатила 31 штраф за превышение скорости.Белгородская автоледи заплатила 31 штраф за превышение скорости.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы взыскали с белгородской нарушительницы скоростного режима 15,5 тысяч рублей штрафов ГИБДД. Всего Новооскольским районным отделом судебных приставов было возбуждено 31 исполнительное производство о взыскании с местной жительницы штрафов за совершенные административные правонарушения. Причем правила дорожного движения она нарушала как на территории региона, так и в Москве.

При этом в срок для добровольной оплаты задолженность женщина не оплатила. Судебный пристав применил меры принудительного исполнения. На банковские счета должницы было обращено взыскание, а в отношении ее автомобиля «Chevrolet Spark» и квартиры вынесен запрет регистрационных действий. Также было установлено место работы женщины и судебный пристав-исполнитель направил постановление об удержании задолженности с заработной платы в размере 50%.

В результате сумма долга по штрафам ГИБДД была удержана с зарплаты нарушительницы. За несвоевременное исполнение требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 28 тысяч рублей. Эта сумма также будет удержана с ее зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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